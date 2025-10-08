Instinto Materno: Drama psicológico ambientado nos anos 60 explora amizade e obsessão no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
Disponível no Prime Video, Instinto Materno (2024) é um drama psicológico ambientado nos Estados Unidos dos anos 1960. Dirigido por Benoît Delhomme, o filme é uma adaptação do romance Düelles, de Barbara Abel, e remake do longa belga homônimo. A trama acompanha Alice (Jessica Chastain) e Céline (Anne Hathaway), duas vizinhas e melhores amigas que compartilham uma vida aparentemente perfeita com seus maridos e filhos da mesma idade.
No entanto, um trágico acidente envolvendo um dos filhos abala profundamente essa amizade, desencadeando sentimentos de culpa, desconfiança e obsessão.
À medida que a história se desenrola, o filme explora os limites da maternidade e os conflitos internos das personagens, revelando como o instinto protetor pode se transformar em algo mais sombrio.
As atuações de Chastain e Hathaway são destacadas por sua intensidade emocional, contribuindo para a construção de uma atmosfera tensa e envolvente. Com uma narrativa que mistura elementos de drama e suspense psicológico, Instinto Materno oferece uma reflexão sobre as complexidades das relações humanas e os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade da época.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br