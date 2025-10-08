Globo chama filha de Zezé di Camargo para infernizar Gustavo Mioto em nova novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Camila Camargo, a filha de Zezé di Camargo, foi escalada para Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que é uma espécie de “microdrama” brasileiro feito pela Globo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A atriz fará a vilã Georgete, uma mulher ambiciosa que faz tudo para crescer na empresa de Serginho (Caio Paduan). Uma das tarefas dela é acabar com o casal da trama, formado por Gustavo Mioto (Diego) e Maya Aniceto (Cindy).

O mocinho é ricaço, mas para conquistar a amada vai fingir que é um músico pobretão. Ela, por sua vez, é mãe solo e tem bastante talento como cantora. A cantora Ludmillah Anjos será Scheilla, a amiga do casal.

A novela está prevista para ser lançada em dezembro, no Globoplay. Porém, com apenas seis ou sete capítulos compartilhados gratuitamente na plataforma de streaming e no YouTube.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br