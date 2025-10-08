Este filme virou fenômeno na Netflix, mas nem todo mundo gostou
Clique aqui e escute a matéria
O filme A Noite Sempre Chega estreou na Netflix em 7 de outubro de 2025 e rapidamente alcançou o topo do ranking global. A trama acompanha Lynette (Vanessa Kirby), uma mulher determinada a salvar a casa da família em Portland. Mesmo trabalhando em dois empregos e aceitando serviços extras, ela vê seus planos desmoronarem quando a mãe, Doreen (Jennifer Jason Leigh), gasta o dinheiro reservado para a compra do imóvel. A partir daí, Lynette embarca em uma jornada noturna perigosa e desesperada em busca de 25 mil dólares para evitar o despejo.
O filme transforma um drama urbano em uma reflexão sobre desigualdade e sobrevivência. A direção aposta em cenas intensas e silenciosas, que ampliam o peso emocional da protagonista e a sensação de urgência constante.
As opiniões sobre o filme estão divididas. Parte da crítica elogia a intensidade da narrativa e a entrega de Vanessa Kirby, descrita como “visceral” e “hipnótica”. Outros veículos, porém, apontam falhas no roteiro e situações pouco realistas que diminuem o impacto da história.
Desde a estreia na plataforma, o filme já havia ultrapassado produções populares como “Guerreiras do K-Pop”, tornando-se o título mais assistido da Netflix em diversos países. O feito confirma a força dos dramas sociais e o interesse crescente por tramas realistas que abordam o custo da sobrevivência nas grandes cidades.
Com direção de Benjamin Caron e roteiro assinado por Sarah Conradt, o elenco reúne nomes como Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly e Eli Roth. O conjunto dá vida a uma obra que mistura realismo e brutalidade emocional.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br