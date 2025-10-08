Este filme virou fenômeno na Netflix, mas nem todo mundo gostou

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme A Noite Sempre Chega estreou na Netflix em 7 de outubro de 2025 e rapidamente alcançou o topo do ranking global. A trama acompanha Lynette (Vanessa Kirby), uma mulher determinada a salvar a casa da família em Portland. Mesmo trabalhando em dois empregos e aceitando serviços extras, ela vê seus planos desmoronarem quando a mãe, Doreen (Jennifer Jason Leigh), gasta o dinheiro reservado para a compra do imóvel. A partir daí, Lynette embarca em uma jornada noturna perigosa e desesperada em busca de 25 mil dólares para evitar o despejo.

O filme transforma um drama urbano em uma reflexão sobre desigualdade e sobrevivência. A direção aposta em cenas intensas e silenciosas, que ampliam o peso emocional da protagonista e a sensação de urgência constante.

As opiniões sobre o filme estão divididas. Parte da crítica elogia a intensidade da narrativa e a entrega de Vanessa Kirby, descrita como “visceral” e “hipnótica”. Outros veículos, porém, apontam falhas no roteiro e situações pouco realistas que diminuem o impacto da história.

Desde a estreia na plataforma, o filme já havia ultrapassado produções populares como “Guerreiras do K-Pop”, tornando-se o título mais assistido da Netflix em diversos países. O feito confirma a força dos dramas sociais e o interesse crescente por tramas realistas que abordam o custo da sobrevivência nas grandes cidades.

Com direção de Benjamin Caron e roteiro assinado por Sarah Conradt, o elenco reúne nomes como Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly e Eli Roth. O conjunto dá vida a uma obra que mistura realismo e brutalidade emocional.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br