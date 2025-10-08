fechar
Assassino de Odete Roitman estará escondido no enterro da vilã de Vale Tudo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/10/2025 às 9:17
A morte de Odete Roitman se tornou – novamente – um dos eventos mais comentados das ruas e das redes sociais nos últimos dias. A empresária foi assassinada no quarto em que morava no Copacabana Palace, hotel de luxo do Rio de Janeiro, no capítulo de segunda-feira (06), de Vale Tudo.

Se o remake seguir a teoria de que o assassino sempre aparece no velório da vítima, o público terá mais uma chance de descobrir quem foi o responsável pelo crime.

Quatro, dos cincos suspeitos pelo assassinato de Odete, estarão presentes no enterro: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O enterro de Odete Roitman vai ao ar no capítulo desta quarta-feira (8), e a maioria dos personagens principais da história, estará reunido no cortejo fúnebre da vilã.

