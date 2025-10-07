A série da Netflix que ajudou a localizar uma adolescente desaparecida há seis anos
Clique aqui e escute a matéria
A série documental Mistérios Sem Solução, da Netflix, desempenhou um papel decisivo na resolução de um caso de sequestro ocorrido nos Estados Unidos em 2023. A vítima, Kayla Unbehaun, havia desaparecido seis anos antes, quando ainda era criança, após ter sido levada pela própria mãe, Heather Unbehaun, sem aviso ao pai, Ryan Iserka, que nunca desistiu de procurá-la.
O episódio que trouxe o caso à tona, intitulado Sequestro Pelos Genitores, foi exibido na terceira temporada da série e incluía imagens atualizadas de Kayla e da mãe. Pouco tempo depois, um espectador reconheceu a adolescente, que já tinha 15 anos, enquanto estava em uma loja na cidade de Asheville, Carolina do Norte, e acionou os funcionários, que chamaram a polícia. Heather foi presa e teve fiança fixada em US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão), enquanto Kayla foi devolvida ao pai.
O sequestro teria ocorrido em meio a uma disputa judicial pela guarda da menina. A Justiça de Illinois havia concedido a tutela definitiva a Ryan Iserka, após constatar que a mãe dificultava o convívio da filha com o pai e apresentava comportamento incompatível com os interesses da criança. O desaparecimento aconteceu durante uma visita supervisionada.
Mistérios Sem Solução estreou na Netflix em 2020 como revival da série homônima lançada em 1987. Com cinco temporadas disponíveis, a mais recente foi lançada em outubro de 2024, trazendo cinco novos casos. Originalmente, o programa teve 12 temporadas e foi exibido por emissoras como Paramount, CBS e NBC até 1999. No Brasil, as temporadas de 5 a 10 estão disponíveis na Apple TV+.
O caso de Kayla reforça o impacto da série documental, mostrando como exposições midiáticas podem contribuir para resolver crimes antigos e trazer justiça às vítimas.