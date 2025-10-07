Netflix divulga trailer da 4ª temporada de The Witcher com Liam Hemsworth no papel de Geralt de Rivia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix revelou nesta terça-feira (7) o aguardado trailer da quarta temporada de The Witcher, marcando uma nova fase na saga inspirada nos livros de Andrzej Sapkowski. O vídeo traz as primeiras cenas de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia, personagem antes vivido por Henry Cavill, e prepara o terreno para uma trama repleta de batalhas, separações e alianças improváveis.

Após os eventos que devastaram o Continente na temporada anterior, Geralt, Yennefer e Ciri seguem caminhos diferentes em meio à guerra e ao avanço de inimigos cada vez mais perigosos. Apesar da distância, o trio mantém o mesmo propósito: lutar por sobrevivência e tentar se reunir — ainda que o destino siga testando seus limites.

A nova fase da série também apresenta Laurence Fishburne, que dará vida a Regis, um dos personagens mais queridos do universo literário. Além dele, o elenco ganha reforços de Camila Beeput, Summar Mackenzie, Yolanda Quartey, Farah Ashraf, Laurie Duncan, Liv Andrusier, Patrice Naiambana (como Lupus) e Adam Trussell (como Vifindir).

Com estreia marcada para 30 de outubro, a quarta temporada promete unir drama, ação e fantasia sombria em um novo capítulo da jornada do bruxo. As próximas duas temporadas — já confirmadas — serão estreladas por Hemsworth, consolidando sua entrada definitiva no universo de The Witcher.