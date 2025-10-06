fechar
Observatório da Tv | Notícia

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/10/2025 às 9:03
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (05), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Todos Somos Hérois.

Ficha Técnica:

Todos Somos Hérois
Título Original: 2018 (Everyone Is A Hero)
País de Origem: Indiana
Ano de Produção: 2023
Diretor: Jude Anthany Joseph
Elenco: Tovino Thomas, Kunchacko Boban, Asif Ali
Classe: Ação, Drama

Sinopse:

Durante as enchentes de Kerala em 2018, pessoas de todas as classes sociais enfrentam consequências catastróficas e fazem esforços coletivos para sobreviver.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags