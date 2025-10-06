fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/10/2025 às 8:30
Nesta terça-feira (07), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Elsa e Fred: Um Amor de Paixão.

Ficha Técnica:

Elsa e Fred: Um Amor de Paixão
Título Original: Elsa e Fred
País de Origem: Canadense, Americana, Mexicana, Porto-riquenha Ano de Produção: 2014
Diretor: Michael Radford
Elenco: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden, Chris Noth,
Wendell Pierce
Classe: Comédia Romântica

Sinopse:

Um homem aposentado experimenta a vida de novas maneiras quando começa a passar tempo com a mulher de espírito livre que vive do outro lado do salão.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

