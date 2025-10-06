Apenas Corra: Drama psicológico explora maternidade, identidade e mistério sobrenatural
Disponível no Prime Video, Apenas Corra (2023), dirigido por Daina Reid, é um drama psicológico que explora os limites da maternidade e os conflitos internos de uma mulher confrontada por eventos inexplicáveis.
A trama acompanha Sarah (Sarah Snook), uma médica especialista em fertilidade, cuja compreensão racional sobre a vida e a morte é desafiada quando sua filha, Mia (Lily LaTorre), começa a exibir comportamentos estranhos. À medida que os eventos se intensificam, Sarah se vê forçada a confrontar um fantasma de seu passado, questionando suas próprias crenças e enfrentando dilemas éticos e emocionais.
O filme destaca-se por sua abordagem intimista e pela construção de uma atmosfera de tensão crescente, explorando temas como identidade, culpa e a complexidade das relações familiares. A direção de Reid, aliada à performance de Snook, proporciona uma narrativa envolvente que mantém o espectador atento às reviravoltas da história.
Apenas Corra oferece uma reflexão profunda sobre os desafios da maternidade e os mistérios que podem surgir nas dinâmicas familiares, sendo uma opção para aqueles que apreciam dramas psicológicos intensos.
