A comovente história real de lealdade entre homem e cão

O filme Sempre Ao Seu Lado, disponível no Prime Video, retrata a trajetória de um professor universitário, Parker Wilson (Richard Gere), que encontra um filhote da raça akita em uma estação de trem e decide adotá-lo. O cão, batizado de Hachi, passa a acompanhá-lo em suas rotinas diárias, aguardando seu retorno na estação ao final de cada dia.

Conforme a narrativa se desenvolve, um evento inesperado transforma a vida de Parker, mas Hachi mantém sua prática diária de esperar, mesmo diante das adversidades. O longa-metragem é inspirado em uma história real: no Japão, o cão Hachik? esperou fielmente pelo retorno de seu dono na estação de trem de Shibuya por anos, mesmo depois da morte deste.

Dirigido por Lasse Hallström e lançado em 2009, Sempre Ao Seu Lado tem duração de cerca de 1h33min e figura entre os filmes mais lembrados por seu apelo emocional. A película também é uma adaptação estadunidense de uma produção japonesa de 1987, que abordou a vida do verdadeiro Hachik?.

Ao narrar essa relação de fidelidade, o filme cativa o público por meio da simplicidade e da força simbólica do vínculo incondicional entre o animal e o homem.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br