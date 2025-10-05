fechar
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/10/2025 às 9:01
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (06), às 23h30, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston.

Ficha Técnica:

I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston
Título Original: Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2022
Diretor: Kasi Lemmons
Elenco: Tamara Tunie, Stanley Tucci, Naomi Ackie, Ashton Sanders, Clarke Peters
Classe: Biografia, Musical

Sinopse:

Uma celebração emocional e desoladora da vida e da música de Whitney Houston, uma das maiores cantoras de todos os tempos.

