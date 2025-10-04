fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/10/2025 às 8:05
Neste domingo (05), às 00h10, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Desejo de Justiça.

Ficha Técnica:

Desejo de Justiça
Título Original: Unstoppable
País de Origem: Sul-coreana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Kim Min-Ho
Elenco: Dong-seok Ma, Ji-hyo Song, Kim Sung-oh
Classe: Policial, Ação

Sinopse:

Um ex-gângster recorre aos seus velhos hábitos depois de descobrir que sua esposa foi sequestrada por um sequestrador nefasto.

