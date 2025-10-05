fechar
Passageiro Acidental na Netflix: Dilema ético em missão a Marte

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/10/2025 às 19:03
O filme Passageiro Acidental (2021), disponível na Netflix, é um drama de ficção científica dirigido por Joe Penna. A trama acompanha uma missão de dois anos com destino a Marte, composta pela comandante Marina Barnett (Toni Collette), o biólogo David Kim (Daniel Dae Kim) e a médica Zoe Levenson (Anna Kendrick). Durante o voo, um passageiro não autorizado, Michael Adams (Shamier Anderson), é encontrado a bordo, colocando em risco os recursos vitais da nave.

Com os sistemas de suporte à vida comprometidos e a escassez de oxigênio, a tripulação enfrenta um dilema moral: decidir quem deve sobreviver. A história explora temas como sacrifício, sobrevivência e as difíceis escolhas que surgem em situações extremas.

O filme recebeu críticas mistas, com elogios à atuação do elenco e à construção do suspense psicológico, mas também apontamentos sobre o ritmo e a profundidade dos personagens. Passageiro Acidental oferece uma reflexão sobre a natureza humana diante de adversidades e os limites éticos em situações de vida ou morte.

