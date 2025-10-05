fechar
Observatório da Tv | Notícia

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/10/2025 às 20:15
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (04), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Herança de Sangue.

Ficha Técnica:

Herança de Sangue

Título Original: Blood Father

Elenco: Mel Gibson, Erin Moriarty, Michael Parks, William H. Macy, Miguel Sandoval e Diego Luna.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes

Sinopse:

Morando em seu trailer no deserto da Califórnia, John Link faz do local também o seu estúdio de tatuagem. Ele tem um cotidiano solitário, mas afastado das drogas e do álcool. No entanto, tudo muda com a chegada de sua filha que está sendo jurada de morte por traficantes.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags