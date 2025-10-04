fechar
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/10/2025 às 8:15
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (05), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme À Beira do Abismo.

Ficha Técnica:

À Beira do Abismo

Título Original: Man on a Ledge

Elenco: Sam Worthington,  Elizabeth Banks,  Jamie Bell,  Mandy Gonzalez,  Anthony MackieWilliam Sadle

Gênero: Ação

Distribuidora: Lions Gate 

Sinopse:

Nick Cassidy (Sam Worthington) é um ex-policial procurado pela justiça que decide se matar pulando do alto de um prédio de Nova York. A polícia da cidade se mobiliza e convoca a psicóloga Lydia Mercer (Elizabeth Banks) para impedir que o sujeito se suicide. A medida que conversa com Nick vai avançando, percebe-se que a situação não passa de um jogo de cena para acobertar um plano de vingança contra David Englander (Ed Harris), o homem que acabou com a vida do ex-policial.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

