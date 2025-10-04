Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Neste domingo (05), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme À Beira do Abismo.
Ficha Técnica:
À Beira do Abismo
Título Original: Man on a Ledge
Elenco: Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Mandy Gonzalez, Anthony Mackie, William Sadle
Gênero: Ação
Distribuidora: Lions Gate
Sinopse:
Nick Cassidy (Sam Worthington) é um ex-policial procurado pela justiça que decide se matar pulando do alto de um prédio de Nova York. A polícia da cidade se mobiliza e convoca a psicóloga Lydia Mercer (Elizabeth Banks) para impedir que o sujeito se suicide. A medida que conversa com Nick vai avançando, percebe-se que a situação não passa de um jogo de cena para acobertar um plano de vingança contra David Englander (Ed Harris), o homem que acabou com a vida do ex-policial.
