Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Neste domingo (05), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme À Beira do Abismo.

Ficha Técnica:

À Beira do Abismo

Título Original: Man on a Ledge

Elenco: Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Mandy Gonzalez, Anthony Mackie, William Sadle

Gênero: Ação

Distribuidora: Lions Gate

Sinopse:

Nick Cassidy (Sam Worthington) é um ex-policial procurado pela justiça que decide se matar pulando do alto de um prédio de Nova York. A polícia da cidade se mobiliza e convoca a psicóloga Lydia Mercer (Elizabeth Banks) para impedir que o sujeito se suicide. A medida que conversa com Nick vai avançando, percebe-se que a situação não passa de um jogo de cena para acobertar um plano de vingança contra David Englander (Ed Harris), o homem que acabou com a vida do ex-policial.

