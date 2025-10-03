fechar
Quando estreia a 2ª temporada de Cangaço Novo no Prime Video?

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 18:51
A próxima temporada de Cangaço Novo está a caminho e, ao que tudo indica, vem carregada de conflitos intensos e personagens ainda mais marcantes. A produção brasileira do Prime Video, criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, se prepara para entregar uma nova leva de episódios que vai mexer com o emocional dos fãs.

A espera pela continuação tem gerado ansiedade não só entre o público, mas também no elenco. Lançada em agosto de 2023, a primeira temporada deixou ganchos importantes. Ainda sem data de estreia, a previsão é de que o retorno da série aconteça em 2026.

Na história, Zeza é a tia de UbaldoDinorah e Dilvânia, trio que se envolve com o crime no sertão do Ceará. A série, dirigida por Aly Muritiba, é uma das produções nacionais mais comentadas da Amazon, e já começa a movimentar os fãs nas redes sociais mesmo sem uma data oficial para estreia do segundo ano.

Recentemente, inclusive, o Prime Video divulgou uma cena exclusiva da nova temporada. No vídeo, Dinorah e Ubaldo invadem casa de Lino para se vingar. Confira a seguir:

