Guerra dos Mundos no Prime Video: Invasão alienígena e resiliência humana

O filme A Guerra dos Mundos (2025), disponível no Prime Video, oferece uma releitura contemporânea do clássico de H.G. Wells, ambientada no cenário atual da vigilância digital e das ameaças cibernéticas. A trama acompanha Will Radford (Ice Cube), analista de segurança cibernética da Agência de Segurança Nacional dos EUA, que se vê diante de uma invasão alienígena enquanto investiga possíveis conspirações governamentais.

A narrativa é apresentada por meio de telas de computadores, chamadas de vídeo e mensagens, utilizando o formato “screenlife” para imergir o espectador na perspectiva do protagonista.

O elenco conta com a participação de Eva Longoria, Michael O’Neill e Iman Benson. Dirigido por Rich Lee, o filme propõe uma abordagem moderna ao clássico, incorporando temas como privacidade, vigilância e o impacto da tecnologia na sociedade contemporânea.

No entanto, a produção enfrentou desafios durante as filmagens, incluindo a ausência do diretor no set e a utilização de imagens de câmeras de segurança reais, o que gerou críticas mistas. Apesar disso, a obra se destaca por sua tentativa de inovar na forma de contar histórias, refletindo sobre as complexas relações entre tecnologia, governo e sociedade.

