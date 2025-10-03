Globo monta estratégia para retorno da Fórmula 1 em sua grade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo já sabe exatamente o que vai fazer na cobertura da Fórmula 1, em 2026, que volta ao seu poder após um período na Band. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O que está acertado é que a emissora carioca vai transmitir 15 corridas em sua totalidade. Além disso, um novo programa nas noites de sextas-feiras vai ser uma espécie de aquecimento para os GPs ao longo do fim de semana, segundo o colunista Gabriel Vaquer. Para quem perder a transmissão ao vivo, não precisa ficar preocupado. A emissora vai disponibilizar nove compactos com os melhores momentos, além de divulgação pesada nos telejornais.

Em relação à equipe, Julia Guimarães ficará na Europa; Marcelo Courrege vai cobrir as corridas na Oceania e Ásia e Guilherme Pereira vai acompanhar na América do Norte os GPs. Além da TV aberta, o SporTV também focará na transmissão da modalidade, assim como o Globoplay.

A Globo terá o domínio da Fórmula 1 apenas por três temporadas, entre 2026 e 2028. Foi na época da pandemia que a emissora perdeu o contrato e a modalidade foi exibida pela Band.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br