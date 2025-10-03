fechar
Dony De Nuccio choca ao revelar que virou dono de TV nos Estados Unidos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 15:04
Dony de Nuccio, jornalista, em seu perfil na rede social, na última quinta-feira (2), anunciou que se tornou dono de uma emissora nos Estados Unidos, a TV Connect USA.

Depois de muitos anos entre jornalismo, entretenimento e empreendedorismo, dei um passo que nem eu mesmo poderia prever. É o anúncio mais inesperado e impactante da minha carreira”, revelou.

A TV Connect USA é a primeira e única emissora americana veiculada na TV aberta no idioma português. Além disso, é afiliada da CNN, grande canal de notícias nos Estados Unidos, um feito e tanto. Porém, Dony fez questão de esclarecer que o canal não surgiu agora.

“A TV Connect USA não nasce agora. Ela já tem 6 anos de vida e conquistas marcantes — transmitindo em português momentos históricos como a posse de Donald Trump em Washington e shows de grandes artistas brasileiros em solo americano. Mas agora chegou a hora de alcá-la a patamares muito, muito mais altos”, prometeu.

