Dony De Nuccio choca ao revelar que virou dono de TV nos Estados Unidos
Clique aqui e escute a matéria
Dony de Nuccio, jornalista, em seu perfil na rede social, na última quinta-feira (2), anunciou que se tornou dono de uma emissora nos Estados Unidos, a TV Connect USA.
“Depois de muitos anos entre jornalismo, entretenimento e empreendedorismo, dei um passo que nem eu mesmo poderia prever. É o anúncio mais inesperado e impactante da minha carreira”, revelou.
A TV Connect USA é a primeira e única emissora americana veiculada na TV aberta no idioma português. Além disso, é afiliada da CNN, grande canal de notícias nos Estados Unidos, um feito e tanto. Porém, Dony fez questão de esclarecer que o canal não surgiu agora.
“A TV Connect USA não nasce agora. Ela já tem 6 anos de vida e conquistas marcantes — transmitindo em português momentos históricos como a posse de Donald Trump em Washington e shows de grandes artistas brasileiros em solo americano. Mas agora chegou a hora de alcá-la a patamares muito, muito mais altos”, prometeu.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br