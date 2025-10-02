Viúvo de Gilberto Braga surta com Manuela Dias por causa de Vale Tudo
Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, “surtou” com Manuela Dias, a autora do remake de Vale Tudo, na última quarta-feira (1), em seu perfil na rede social. O motivo? Por causa do seu descontentamento com a obra do icônico autor de novelas, que morreu em 2021.
“Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”, disparou Edgar. Entre inúmeros seguidores que concordaram com ele, estava o ator Fabio Villa Verde, que na versão original de Vale Tudo viveu o Tiago Roitman.
“Pra quem teve a honra de participar da primeira versão essa agora é praticamente outra obra. Guardo com muito carinho a nossa obra do Gilberto, Leonor e Aguinaldo grandes mestres.Gratidão por ter feito parte do elenco que até hoje é inesquecível”, comentou.
Por falar em Vale Tudo, segundo a pesquisa Datafolha, o público reprova a morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que, ao que tudo indica, morrerá no capítulo da próxima segunda-feira (6).