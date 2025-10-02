fechar
Paramount+ libera trailer da 2ª temporada de Landman, estrelada por Billy Bob Thornton e Demi Moore

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 7:09
O Paramount+ divulgou nesta quarta-feira (1º) o trailer oficial da segunda temporada de Landman, série criada por Taylor Sheridan, responsável por sucessos como Yellowstone. Estrelada por Billy Bob Thornton e Demi Moore, a nova leva de episódios estreia em 16 de novembro no streaming.

Baseada no podcast Boomtown, a trama mergulha no universo dos bastidores da indústria do petróleo no Texas, retratando tanto trabalhadores quanto bilionários que impulsionam um boom capaz de transformar a economia, o meio ambiente e até a geopolítica.

O fenômeno da primeira temporada consolidou a produção como uma das maiores apostas do estúdio: em seu lançamento, o episódio piloto bateu recorde histórico no Paramount+, alcançando 5,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos em um único dia. Segundo Chris McCarthy, CEO da Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks, o sucesso se deve à habilidade de Sheridan em capturar o espírito do tempo, misturando dramas pessoais, conflitos sociais e debates sobre energia e mudança climática.

O elenco da série ainda conta com Michelle Randolph, Kayla Wallace, James Jordan, Jacob Lofland, Jon Hamm e Paulina Chávez, reforçando o peso da produção entre os grandes títulos do catálogo.

