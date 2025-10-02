fechar
Lançamentos imperdíveis: 6 séries para assistir na Netflix em outubro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 20:20
O mês de outubro chega recheado de novidades no catálogo da Netflix, com histórias que vão do suspense real ao drama romântico, passando por tramas políticas, crimes sombrios e universos de fantasia. São seis estreias e continuações que prometem prender a atenção do público e se tornarem destaque entre os assinantes. Confira a lista:

1. Monstro: A História de Ed Gein – 3 de outubro

Baseada em fatos reais, a série revela os crimes brutais de Ed Gein, assassino e ladrão de túmulos que serviu de inspiração para alguns dos serial killers mais icônicos do cinema e da cultura pop.

    2. Românticos Anônimos – 16 de outubro

    Uma chocolatier brilhante, mas com medo de contato visual, cruza o destino de um herdeiro incapaz de tocar em outras pessoas. Unidos por suas fragilidades, eles descobrem uma forma especial de se aproximar.

    3. A Diplomata: Temporada 3 – 16 de outubro

    Kate retorna em meio a uma nova administração instável e enfrenta um risco letal que pode desencadear consequências globais, enquanto tenta equilibrar crises diplomáticas e sua vida pessoal.

    4. Ninguém Quer: Temporada 2 – 23 de outubro

    O relacionamento de Joanne e Noah entra em uma fase ainda mais turbulenta, pressionado por conflitos familiares, obstáculos profissionais e grandes dilemas existenciais.

    5. Os Donos do Jogo – 29 de outubro

    A contravenção carioca se agita diante da possível legalização dos jogos de azar, da chegada de um grupo criminoso estrangeiro e da ascensão de Profeta, que ameaça mudar o equilíbrio de poder da cidade.

    6. The Witcher: Temporada 4 – 30 de outubro

    Após os acontecimentos que abalaram o Continente, Geralt, Yennefer e Ciri seguem caminhos separados, enfrentando guerras, monstros e dilemas pessoais em um território marcado pela destruição.

