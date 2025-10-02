Filme mostra dramático resgate nas alturas com Naomi Watts emociona e divide opiniões
Baseado em fatos reais, Tempestade Infinita (2022), dirigido por Ma?gorzata Szumowska e Michal Englert, traz Naomi Watts como Pam, uma alpinista experiente que decide interromper sua subida ao Monte Washington após pressentir uma tempestade iminente.
Ao descer, ela encontra um homem isolado e vulnerável, assumindo o desafio de conduzir os dois de volta com vida antes que a noite e o frio se tornem fatais.
O filme aposta na natureza como cenário principal, explorando o contraste entre beleza e perigo, entre solidão e empatia. A produção destaca momentos visuais intensos e a atuação de Watts, ainda que o ritmo contemplativo e a narrativa mais lenta dividam a recepção do público. No Rotten Tomatoes, a obra recebeu cerca de 56% de aprovação, refletindo opiniões mistas sobre seu impacto dramático.
Com aproximadamente 1h40 de duração, a história aborda não apenas a sobrevivência em condições extremas, mas também os efeitos emocionais do luto e da resiliência. A combinação de paisagens geladas, tensão crescente e dilemas humanos coloca Tempestade Infinita entre os dramas recentes que exploram a fragilidade e a força diante da adversidade.
