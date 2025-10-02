Ben Affleck e Oscar Isaac estrelam drama de ação na tríplice fronteira
Operação Fronteira (2019), dirigido por J.C. Chandor, reúne um elenco de peso — Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal e Garrett Hedlund — para contar a história de cinco ex-soldados das forças especiais dos Estados Unidos que se unem para roubar um traficante de drogas na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.
A trama se desenrola quando Santiago “Pope” García (Oscar Isaac) reúne seus antigos companheiros para executar um plano arriscado: roubar a fortuna de Gabriel Martin Lorea, um poderoso narcotraficante. No entanto, após o sucesso inicial, o grupo enfrenta desafios imprevistos que testam suas habilidades, lealdades e princípios.
O filme destaca-se pela exploração das complexas relações humanas e dilemas morais enfrentados pelos personagens. A narrativa foca não apenas na ação, mas também nas consequências psicológicas e éticas das escolhas dos protagonistas.
Com uma abordagem realista e introspectiva, Operação Fronteira oferece uma reflexão sobre a natureza humana e os limites da moralidade em situações extremas. Disponível na Netflix, a produção tem sido bem recebida por críticos e espectadores, destacando-se como uma opção sólida para os fãs de dramas de ação.
