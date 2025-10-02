Angélica dá detalhes do novo programa no GNT: ‘Uma coisa espontânea’
Clique aqui e escute a matéria
Angélica, apresentadora, estreia seu novo programa no GNT, Angélica Ao Vivo, dia 16 de outubro a partir das 22h30. Na nova atração, a estrela promete não seguir roteiros.
“A experiência de voltar a fazer ao vivo é maravilhosa, tem uma adrenalina, uma coisa espontânea que eu estou sentindo falta de fazer. Já fiz outros programas ao vivo, que foram maravilhosos também, mas tinham roteiro muito específico, como foi o caso do ‘Fama’ e do ‘Criança Esperança'”, começou.
“Neste programa, a fórmula está na espontaneidade, a direção e o roteiro são muito mais livres, acho que esse vai ser um ao vivo diferente”, concluiu.
O programa vai receber convidados para comentar os assuntos da atualidade, as dores e delícias do cotidiano e tendências. André Marques, que retornou à Globo, fará parte da atração preparando uns petiscos para os convidados. Aline Wirley, cantora que marcou época no grupo Rouge e fez uma participação polêmica no BBB 23, ficará com a parte musical.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br