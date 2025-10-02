Amizade e luto em drama com Drew Barrymore e Toni Collette
Já Estou com Saudades (2015), dirigido por Catherine Hardwicke, é um drama que explora os desafios emocionais enfrentados por duas amigas de longa data. Jess (Drew Barrymore) e Milly (Toni Collette) compartilham uma amizade profunda desde a infância, marcada por momentos significativos e apoio mútuo.
A trama se intensifica quando Milly recebe o diagnóstico de câncer de mama, enquanto Jess enfrenta a alegria e os desafios da gravidez. Esses eventos colocam à prova a força de sua amizade, exigindo compreensão, apoio e adaptação às novas realidades de suas vidas.
O filme aborda temas como a luta contra a doença, os impactos emocionais do luto e a importância do apoio entre amigos em tempos difíceis. A direção de Hardwicke, conhecida por seu trabalho em “Crepúsculo”, traz uma abordagem sensível e realista à narrativa, destacando as complexidades das relações humanas diante da adversidade.
Com uma duração de 1h52min, Já Estou com Saudades oferece uma reflexão profunda sobre amizade, perda e a capacidade humana de enfrentar desafios com coragem e solidariedade. Disponível na Netflix, o filme é uma escolha recomendada para quem busca uma história comovente e emocionalmente rica.
