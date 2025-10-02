fechar
5 séries viciantes para maratonar na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 20:04
Se você está procurando uma boa desculpa para ficar no sofá o fim de semana inteiro, a Netflix tem o que você precisa. Com tantas opções no catálogo, escolher a próxima série pode ser difícil. Por isso, separamos 5 séries que prendem do início ao fim, perfeitas para maratonar sem culpa:

1. Bodyguard

Um veterano de guerra vira segurança de uma importante política britânica — e se vê no meio de uma conspiração de tirar o fôlego. A série britânica tem só 6 episódios, mas cada um é tenso do início ao fim. Ótima pedida pra quem curte suspense político com ação bem dosada.

2. Maniac

Protagonizada por Jonah Hill e Emma Stone, essa minissérie mistura ficção científica, drama psicológico e um toque de comédia surreal. Dois desconhecidos participam de um experimento farmacêutico que promete curar seus traumas — mas nada sai como o esperado. É estranha, original e surpreendentemente profunda.

3. The OA

Uma jovem reaparece depois de sete anos desaparecida — e agora tem cicatrizes e afirma ter vivido experiências sobrenaturais. The OA não é fácil de explicar, mas é uma daquelas séries que desafiam a lógica e mexem com a mente. Diferente de tudo e altamente viciante se você entrar na vibe.

4. Top Boy

Drama urbano britânico que mergulha na vida de jovens envolvidos com o tráfico em Londres. Com narrativa crua e realista, a série mostra os dilemas morais e o peso das escolhas em um ambiente hostil. Quem curte algo mais pé no chão e intenso vai gostar.

5. Collateral

Um assassinato em Londres vira o ponto de partida para uma investigação que expõe falhas políticas, racismo e imigração. É uma minissérie com trama fechada, inteligente e com um ritmo que segura bem. Ótima para maratonar em uma noite só.

