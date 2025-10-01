Joana Treptow surpreende e pede demissão da Band
Joana Treptow, apresentadora, pediu demissão da Band na última terça-feira (30). Ela resolveu sair do Jornal da Band e migrar para a nova rádio Transamérica. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
A apresentadora terá destaque na nova fase da Transamérica, que mudará de nome e vai enfocar mais em notícias e esportes. Ou seja, a era musical da rádio será abandonada. Além dela, outros nomes de peso também estão sondados pelo novo dono da Transamérica, João Camargo.
Joana Treptow começou como estagiária na Band em 2015. No ano seguinte, foi alçada a repórter e não demorou muito para integrar o elenco de profissionais na cabeça de rede da emissora paulista. Como um dos destaques, ela chamou atenção na época em que cobriu a prisão do presidente Lula.
Recentemente, a apresentadora chegou a apresentar o Melhor da Noite e o tradicional Band Folia, tradição na Band no período do Carnaval.
