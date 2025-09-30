fechar
Observatório da Tv | Notícia

Eu, Tonya: A história de uma patinadora desafiada pela vida

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 18:57
Eu, Tonya: A história de uma patinadora desafiada pela vida
Eu, Tonya: A história de uma patinadora desafiada pela vida - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme Eu, Tonya (2017), disponível na Netflix, retrata a vida da patinadora artística Tonya Harding, desde sua infância difícil até o polêmico incidente envolvendo sua rival Nancy Kerrigan. Dirigido por Craig Gillespie e escrito por Steven Rogers, o longa utiliza uma abordagem de “mockumentary”, apresentando entrevistas com os personagens que quebram a quarta parede, oferecendo uma visão multifacetada dos eventos.

Margot Robbie interpreta Tonya Harding, enquanto Sebastian Stan vive seu ex-marido Jeff Gillooly, e Allison Janney interpreta sua mãe, LaVona Golden. O filme destaca a trajetória de Harding, que se tornou a primeira mulher americana a realizar um salto triplo em competição, enfrentando críticas sobre sua classe social e aparência. Seu relacionamento conturbado com Gillooly e o ambiente familiar abusivo são centrais na narrativa.

A trama culmina no ataque a Nancy Kerrigan, que abalou o mundo da patinação artística. Eu, Tonya foi aclamado pela crítica, recebendo indicações ao Oscar e prêmios para Janney.

O filme oferece uma reflexão sobre a mídia, a classe social e os desafios enfrentados por mulheres em ambientes dominados por homens.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Um fenômeno secreto da Netflix que você precisa conhecer
Netflix

Um fenômeno secreto da Netflix que você precisa conhecer
Até o Último Samurai: nova série da Netflix que estreia em novembro combina elementos de Xógum e Round 6
Até o Último Samurai

Até o Último Samurai: nova série da Netflix que estreia em novembro combina elementos de Xógum e Round 6

Compartilhe

Tags