5 séries de terror para maratonar no Prime Video

Se você curte sentir aquele frio na espinha, prender a respiração em cenas tensas e ser surpreendido por reviravoltas sombrias, o Prime Video tem um bom acervo de séries de terror que merecem sua atenção. Entre histórias sobrenaturais, investigações macabras e pesadelos psicológicos, separamos cinco séries que vão te prender do começo ao fim. Prepare a pipoca (e talvez uma luz acesa) e confira:

1. Them

Ambientada nos anos 1950, a série acompanha uma família negra que se muda para um bairro predominantemente branco em Los Angeles. O que começa como um drama racial logo se transforma em um terror psicológico, com elementos sobrenaturais e uma atmosfera pesada. Them é intensa, crítica e desconfortável — no bom sentido.