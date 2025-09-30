fechar
Observatório da Tv | Notícia

5 séries de terror para maratonar no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 20:10
5 séries de terror para maratonar no Prime Video
5 séries de terror para maratonar no Prime Video - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Se você curte sentir aquele frio na espinha, prender a respiração em cenas tensas e ser surpreendido por reviravoltas sombrias, o Prime Video tem um bom acervo de séries de terror que merecem sua atenção. Entre histórias sobrenaturais, investigações macabras e pesadelos psicológicos, separamos cinco séries que vão te prender do começo ao fim. Prepare a pipoca (e talvez uma luz acesa) e confira:

1. Them

Ambientada nos anos 1950, a série acompanha uma família negra que se muda para um bairro predominantemente branco em Los Angeles. O que começa como um drama racial logo se transforma em um terror psicológico, com elementos sobrenaturais e uma atmosfera pesada. Them é intensa, crítica e desconfortável — no bom sentido.

2. Lore

Baseada no podcast de mesmo nome, essa série antológica mistura dramatizações com narração documental para explorar as origens de lendas e mitos assustadores do mundo real. Vampiros, lobisomens, possessões — tudo com um pé na realidade. Ideal para quem gosta de histórias de terror com base histórica.

3. The Purge

Inspirada na franquia de filmes, a série expande o universo onde, por uma noite, todos os crimes são permitidos. Em formato seriado, a trama ganha tempo para desenvolver os personagens e mostrar os efeitos psicológicos e sociais desse evento distorcido. É violenta, tensa e cheia de crítica social.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Truth Seekers

Para quem curte terror com pitadas de humor britânico, essa é a pedida. Estrelada por Nick Frost e Simon Pegg, a série segue um grupo que investiga eventos paranormais enquanto descobre uma conspiração ainda maior. Tem sustos, mas também tem charme e leveza.

5. The Terror

Cada temporada conta uma história diferente, mas sempre com base em eventos históricos envoltos em mistério. A primeira, por exemplo, acompanha uma expedição do século XIX ao Ártico que dá muito errado. O clima é claustrofóbico, gelado e cheio de tensão crescente.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sem Instruções: comédia romântica surpreendente no Prime Video
Prime Video

Sem Instruções: comédia romântica surpreendente no Prime Video
Melhor Morrer: Uma noite de tensão e mistério no caminhão
Prime Video

Melhor Morrer: Uma noite de tensão e mistério no caminhão

Compartilhe

Tags