Morre Berta Loran, figura icônica da comédia brasileira, aos 99 anos

Berta Loran, atriz, morreu no último domingo (28), aos 99 anos, no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

“O Hospital Copa D’Or informa, com pesar, o falecimento da Sra. Berta Loran na noite de domingo (28) e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes“, diz o comunicado do hospital.

Nos anos 1960, a atriz acumulou participações marcantes em vários humorísticos da emissora, como Balança Mas Não Cai (1968), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970), Planeta dos Homens (1976), Escolinha do Professor Raimundo (1990) e Zorra Total (1999).

Berta Loran também fez várias novelas, como Amor com Amor se Paga (1984), Cambalacho (1986), Cordel Encantado (2011) e A Dona do Pedaço (2019).

“Eu sempre fui trapalhona, traquina, sapeca, danada. Com 14 anos, botei o salto alto da minha mãe e subi no palco. Quebrei o salto e saí mancando. O povo começou a rir. E eu gostei! Pensei comigo: ‘O bom é fazer rir'”, disse a atriz em entrevista ao Memória Globo.

