Morre Berta Loran, figura icônica da comédia brasileira, aos 99 anos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 12:52
Berta Loran, atriz, morreu no último domingo (28), aos 99 anos, no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

“O Hospital Copa D’Or informa, com pesar, o falecimento da Sra. Berta Loran na noite de domingo (28) e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes“, diz o comunicado do hospital.

Nos anos 1960, a atriz acumulou participações marcantes em vários humorísticos da emissora, como Balança Mas Não Cai (1968), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970), Planeta dos Homens (1976), Escolinha do Professor Raimundo (1990) e Zorra Total (1999).

Berta Loran também fez várias novelas, como Amor com Amor se Paga (1984), Cambalacho (1986), Cordel Encantado (2011) e A Dona do Pedaço (2019).

“Eu sempre fui trapalhona, traquina, sapeca, danada. Com 14 anos, botei o salto alto da minha mãe e subi no palco. Quebrei o salto e saí mancando. O povo começou a rir. E eu gostei! Pensei comigo: ‘O bom é fazer rir'”, disse a atriz em entrevista ao Memória Globo.

