Após tanta insistência, TV Collor deixar de transmitir a Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo conseguiu, finalmente, que a TV Gazeta de Alagoas, que tem como dono o ex-presidente Fernando Collor, deixe de ser afiliada da emissora em Alagoas. O caso só andou após uma notificação do STF (Supremo Tribunal Federal).

O encerramento aconteceu no último sábado (26), após o fim da reprise da novela Terra Nostra, na Edição Especial. O Caldeirão do Mion, por exemplo, já ficou de fora da transmissão. Como uma medida urgente, os editores de alguns telejornais locais tiveram que produzir um jornal longo na mesma noite.

Porém, a TV Collor não se dá por vencida. Nesta segunda-feira (29), vai recorrer da decisão do STF, alegando que se encontra em recuperação judicial. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora não tem plano B.

Quem agora retransmite a Globo em Alagoas é a TV Asa Branca. Uma grande movimentação está acontecendo nos bastidores. Uma equipe jornalística está sendo montada para colocar os jornais da emissora no ar na próxima quarta-feira (1º).

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br