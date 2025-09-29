Após tanta insistência, TV Collor deixar de transmitir a Globo
A Globo conseguiu, finalmente, que a TV Gazeta de Alagoas, que tem como dono o ex-presidente Fernando Collor, deixe de ser afiliada da emissora em Alagoas. O caso só andou após uma notificação do STF (Supremo Tribunal Federal).
O encerramento aconteceu no último sábado (26), após o fim da reprise da novela Terra Nostra, na Edição Especial. O Caldeirão do Mion, por exemplo, já ficou de fora da transmissão. Como uma medida urgente, os editores de alguns telejornais locais tiveram que produzir um jornal longo na mesma noite.
Porém, a TV Collor não se dá por vencida. Nesta segunda-feira (29), vai recorrer da decisão do STF, alegando que se encontra em recuperação judicial. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora não tem plano B.
Quem agora retransmite a Globo em Alagoas é a TV Asa Branca. Uma grande movimentação está acontecendo nos bastidores. Uma equipe jornalística está sendo montada para colocar os jornais da emissora no ar na próxima quarta-feira (1º).
