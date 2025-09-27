fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/09/2025 às 8:49
Neste domingo (28), às 00h40, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Cópias – De Volta a Vida.

Ficha Técnica:

Cópias – De Volta a Vida
Título Original: Replicas
País de Origem: Chinesa
Ano de Produção: 2018
Diretor: Jeffrey Nachmanoff
Elenco: Alice Eve; Emily Alyn Lind; John Ortiz; Keanu Reeves; Nyasha Hatendi; Tatá Guarnieri; Thomas Middleditch
Classe: Ficção-Científica, Drama

Sinopse:

Um ousado biólogo sintético, depois que um acidente de carro mata sua família, não vai parar por nada para trazê-los de volta.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

