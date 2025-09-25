O Violino do Meu Pai: Uma jornada de conexão e música
Clique aqui e escute a matéria
O filme O Violino do Meu Pai (2022), disponível na Netflix, é uma produção turca que explora os laços familiares e o poder da música como meio de cura. Dirigido por Andaç Haznedaro?lu, o longa apresenta a história de Ali Riza, um violinista de rua diagnosticado com uma doença terminal, que busca reconectar-se com seu irmão Mehmet Mahir, um renomado violinista que retornou à Turquia após anos na Itália.
Ali implora para que Mehmet adote sua filha Ozlem após sua morte, mas o irmão, marcado por mágoas do passado, inicialmente recusa. Com a morte de Ali, Ozlem fica órfã e é acolhida por Mehmet, iniciando uma relação complexa entre tio e sobrinha.
A trama aborda temas como perda, reconciliação e a importância da música na expressão emocional. O elenco conta com Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin e Gülizar Nisa Uray. Com uma duração de 1h52min, o filme oferece uma reflexão sobre os desafios e transformações nas relações familiares.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br