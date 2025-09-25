Esticando a Festa: Uma jornada de autodescoberta e segundas chances na Netflix
O filme Esticando a Festa (2021), disponível na Netflix, apresenta uma narrativa envolvente sobre segundas chances e autodescoberta. A trama segue Cassie (Victoria Justice), uma jovem festeira que, após um acidente fatal, recebe a oportunidade de retornar à Terra. Sua missão é corrigir erros do passado e fortalecer laços com seus entes queridos, visando conquistar um lugar no além.
Dirigido por Stephen Herek e roteirizado por Carrie Freedle, o filme combina elementos de comédia romântica e fantasia. Além de Victoria Justice, o elenco conta com Midori Francis, Robyn Scott e Adam Garcia. Com uma duração de 1h49min, a produção oferece uma reflexão sobre a importância das relações interpessoais e o valor da introspecção.
Lançado em 2 de setembro de 2021, Esticando a Festa está disponível para streaming na Netflix. A obra é uma opção para quem busca uma história leve, porém com profundidade emocional, abordando temas como amizade, perdão e crescimento pessoal.
