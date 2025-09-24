fechar
Observatório da Tv | Notícia

Vivendo de passado, SBT resgata mais um quadro icônico com comando de Patrícia Abravanel

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 16:06
Vivendo de passado, SBT resgata mais um quadro icônico com comando de Patrícia Abravanel
Vivendo de passado, SBT resgata mais um quadro icônico com comando de Patrícia Abravanel - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O Programa Silvio Santos, com o comando de Patrícia Abravanel, no SBT, vai ressuscitar mais um quadro icônico da emissora, o Domingo no Parque. A informação é do site Natelinha.

O quadro não será fixo do programa. Só entrará no ar em datas comemorativas. O retorno acontece no Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Segundo o Natelinha, a segunda edição deve ser exibida no Natal.

Apesar de ter feito muito sucesso no SBT, o quadro, originalmente, nasceu na extinta TV Tupi, nos anos de 1976 a 1988. Depois teve passagem também pela Record. Basicamente, é uma disputa entre escolas, com provas que fizeram parte da infância de muita gente.

Em julho, o Programa Silvio Santos resgatou o quadro Porta da Esperança, que fez sucesso no SBT nos anos 1980 e 1990. Os telespectadores mandam cartas com pedidos para terem os sonhos realizados na atração.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
Signo

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro
Fábio Faria

SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro

Compartilhe

Tags