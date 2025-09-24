Vivendo de passado, SBT resgata mais um quadro icônico com comando de Patrícia Abravanel
O Programa Silvio Santos, com o comando de Patrícia Abravanel, no SBT, vai ressuscitar mais um quadro icônico da emissora, o Domingo no Parque. A informação é do site Natelinha.
O quadro não será fixo do programa. Só entrará no ar em datas comemorativas. O retorno acontece no Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Segundo o Natelinha, a segunda edição deve ser exibida no Natal.
Apesar de ter feito muito sucesso no SBT, o quadro, originalmente, nasceu na extinta TV Tupi, nos anos de 1976 a 1988. Depois teve passagem também pela Record. Basicamente, é uma disputa entre escolas, com provas que fizeram parte da infância de muita gente.
Em julho, o Programa Silvio Santos resgatou o quadro Porta da Esperança, que fez sucesso no SBT nos anos 1980 e 1990. Os telespectadores mandam cartas com pedidos para terem os sonhos realizados na atração.