Romance jovem da Netflix na Itália encanta com paisagens
Lançado em 2022 na Netflix, Amor & Gelato é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Jenna Evans Welch. Dirigido por Brandon Camp, o filme acompanha Lina Emerson (Susanna Skaggs), uma jovem americana que, após a morte de sua mãe, viaja para Roma para cumprir o último desejo dela: conhecer o pai biológico. Durante o verão, Lina se vê envolvida em um triângulo amoroso e na descoberta de segredos familiares.
A trama se desenrola em meio às belas paisagens italianas, proporcionando ao público uma imersão nas ruas históricas de Roma e na cultura local. A protagonista, inicialmente reticente, encontra na cidade não apenas o amor, mas também uma nova perspectiva sobre sua identidade e suas relações familiares.
O elenco conta com Susanna Skaggs no papel principal, acompanhada por Tobia De Angelis, Owen McDonnell, Anjelika Washington, Valentina Lodovini e Saul Nanni. A produção destaca-se pela fotografia vibrante e pela trilha sonora envolvente, que complementam a atmosfera romântica da história.
Amor & Gelato é uma comédia romântica que explora temas de autodescoberta, amor jovem e a importância das raízes familiares, oferecendo aos espectadores uma experiência cinematográfica leve e emocionante.
