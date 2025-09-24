Reality shows com confeiteiros entram em decadência na TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A fase de ouro acabou. Dois grandes reality shows de confeitaria se encontram em decadência no ibope: MasterChef Confeitaria, na Band, e o Bake Off Brasil 11, exibido pelo SBT.

Com a estratégia de alavancar a atração, o SBT resgatou Nadja Haddad, mas não surtiu o efeito esperado. A temporada é a menos assistida na Grande São Paulo, mercado principal de aferição de audiência. O programa acumula uma média de 3,3 pontos. Nem lembra mais a fase de auge que teve, em 2018, dando trabalho para a Globo.

O reality MasterChef Confeitaria ainda rende um caldo nas redes sociais, mas não é nada refletido na TV aberta. A atração estreou com apenas 0,8 pontos na Grande São Paulo, segundo dados compartilhados pelo Notícia da TV. Ou seja, rende na web, mas não migra os valiosos pontos para o SBT.

Em 2026, o SBT e a Band podem insistir em uma nova temporada das atrações ou simplesmente desistir da ideia. O certo é que o desgaste já bateu na porta em ambas.

