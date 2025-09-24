fechar
Observatório da Tv | Notícia

Reality shows com confeiteiros entram em decadência na TV

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 14:58
Reality shows com confeiteiros entram em decadência na TV
Reality shows com confeiteiros entram em decadência na TV - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A fase de ouro acabou. Dois grandes reality shows de confeitaria se encontram em decadência no ibope: MasterChef Confeitaria, na Band, e o Bake Off Brasil 11, exibido pelo SBT.

Com a estratégia de alavancar a atração, o SBT resgatou Nadja Haddad, mas não surtiu o efeito esperado. A temporada é a menos assistida na Grande São Paulo, mercado principal de aferição de audiência. O programa acumula uma média de 3,3 pontos. Nem lembra mais a fase de auge que teve, em 2018, dando trabalho para a Globo.

O reality MasterChef Confeitaria ainda rende um caldo nas redes sociais, mas não é nada refletido na TV aberta. A atração estreou com apenas 0,8 pontos na Grande São Paulo, segundo dados compartilhados pelo Notícia da TV. Ou seja, rende na web, mas não migra os valiosos pontos para o SBT.

Em 2026, o SBT e a Band podem insistir em uma nova temporada das atrações ou simplesmente desistir da ideia. O certo é que o desgaste já bateu na porta em ambas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
Signo

Redescoberta de hobby desperta talento escondido em 1 signo
SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro
Fábio Faria

SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro

Compartilhe

Tags