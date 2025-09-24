Globo divulga primeiro teaser de Três Graças e web se anima: ‘Novelão’
Clique aqui e escute a matéria
A Globo, nesta terça-feira (24), divulgou o primeiro teaser de Três Graças, a nova novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva. Pelos comentários na rede social X, os internautas se animaram com a trama.
“Arrepiado com essa chamada de Três Graças. Vai ser impossível essa novela ser ruim. Agnaldo Silva vem grandão!”, “Temos uma nova loba para aclamar, Grazi Massafera vai emocionar”, “Eu acho que foi a chamada menos despretensiosa dessa década, o que já é um bom sinal, não adianta maquiar uma chamada pra parecer uma novela boa e ser uma Mania de Você da vida”, “Novela”, foram alguns comentários.
Basicamente, a trama conta as dores e delícias de Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral). Os vilões ficam por conta de Santiago (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). A trama também vai abordar a corrupção na indústria de medicamentos.
Um casal que promete movimentar Três Graças é formado por Bárbara Reis e Leandro Lima. Ela, louca para engravidar, vai cometer as maiores loucuras para isso.