SBT enfrenta a Globo e marca estreia do The Voice para dia do capítulo especial de Vale Tudo
O dia 6 de outubro de 2025 ficará marcado na história da Televisão Brasileira! Isso porque, o SBT anunciou que a estreia da nova temporada do The Voice Brasil, sob o comando de Tiago Leifert, acontecerá justamente na data da final do Estrela da Casa e de um capítulo bombástico de Vale Tudo.
Neste dia, será exibida a tão aguardada morte de Odete Roitman (Deborah Bloch), em Vale Tudo. Na versão original, o assassinato da socialite parou o Brasil, mesmo nas proximidades do Natal.
Para 2025, o objetivo da Globo é que a novela finalmente alcance a marca dos 30 pontos de audiência em São Paulo. O SBT que justamente surfar na ‘onda da Globo’ e colocará o reality no ar, assim que o capítulo de Vale Tudo chegar ao fim na Globo.
Com isso, na noite do dia 6 de outubro, a disputa por audiência será acirrada: a Globo com a final do Estrela da Casa, o SBT com a estreia do The Voice Brasil e a Record com A Fazenda 17.
