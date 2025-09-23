Bernardo Velasco, o Igor de Vale Tudo, exibe abdômen trincado na praia
Bernardo Velasco, o Igor de Vale Tudo, em foto no storie, apareceu na praia sem camisa, de bermuda, deixando à mostra o abdômen trincado. O bonitão ainda mostrou o peitoral saliente no registro.
Nos primeiros meses da trama, o personagem do ator chegou a protagonizar uma cena de sexo quente com a vilã Odete Roitman (Debora Bloch), algo que deixou Bernardo nervoso.
“Fiquei nervoso na hora, fiquei tenso ali por alguns minutinhos. A Debora é maravilhosa. Por dois dias nossas cenas foram canceladas. E daí, finalmente, no dia que gravamos juntos ela já chegou com sorrisão, brincando, me chamando pelo nome… Conversamos sobre, ela está sempre super disponível, sempre muito gentil. Ela é realmente maravilhosa e uma excelente atriz”, comentou em entrevista ao Gshow.
Em junho, voltaram a viralizar vídeos e fotos de Bernardo Velasco da época em ele produzia conteúdo adulto. Em nova fase, o ator se arrepende disso.
“Não gosto de falar sobre… Foi um momento da minha vida que não curti e prefiro apagar”, confessou.
