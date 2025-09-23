Bernardo Velasco, o Igor de Vale Tudo, exibe abdômen trincado na praia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Bernardo Velasco, o Igor de Vale Tudo, em foto no storie, apareceu na praia sem camisa, de bermuda, deixando à mostra o abdômen trincado. O bonitão ainda mostrou o peitoral saliente no registro.

Nos primeiros meses da trama, o personagem do ator chegou a protagonizar uma cena de sexo quente com a vilã Odete Roitman (Debora Bloch), algo que deixou Bernardo nervoso.

LEIA AGORA: Wanessa Camargo fala mais uma vez sobre suposto romance com Allan Souza Lima

“Fiquei nervoso na hora, fiquei tenso ali por alguns minutinhos. A Debora é maravilhosa. Por dois dias nossas cenas foram canceladas. E daí, finalmente, no dia que gravamos juntos ela já chegou com sorrisão, brincando, me chamando pelo nome… Conversamos sobre, ela está sempre super disponível, sempre muito gentil. Ela é realmente maravilhosa e uma excelente atriz”, comentou em entrevista ao Gshow.

Em junho, voltaram a viralizar vídeos e fotos de Bernardo Velasco da época em ele produzia conteúdo adulto. Em nova fase, o ator se arrepende disso.

“Não gosto de falar sobre… Foi um momento da minha vida que não curti e prefiro apagar”, confessou.

Bernardo Velasco. Foto: Reprodução/Instagram

O post Bernardo Velasco, o Igor de Vale Tudo, exibe abdômen trincado na praia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.