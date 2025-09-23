Com pressa, SBT planeja lançamento de canal de notícias para novembro
Clique aqui e escute a matéria
O SBT já planeja para novembro o lançamento do seu novo canal de notícias, o SBT News. A emissora paulista continua em negociação para exibir na TV aberta. Na TV por assinatura e no YouTube, já está garantindo a transmissão. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, provavelmente o SBT News, para ser veiculado na TV aberta, vai receber a frequência da Rede Mais Família, controlada por Rinaldo Faria. O braço direito de Daniela Abravanel afirmou que pode fazer o repasse gratuitamente.
Um nome de peso já contratado pelo canal de notícias é Sidney Rezende, que tem passagens pela GloboNews e CNN. O grande responsável pela montagem do SBT News é o diretor Leandro Cipoloni. O marido de Patrícia Abravanel, Fábio Faria, ficará responsável exclusivamente com a parte institucional.
O SBT News pretende concorrer com nomes já conhecidos do público, como Record News, GloboNews, Jovem Pan e Times Brasil/CNBC.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br