Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/09/2025 às 8:43

Nesta terça-feira (23), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Truque De Mestre: O 2º Ato.

Ficha Técnica:

Truque De Mestre: O 2º Ato
Título Original: Now You See Me 2
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2016
Diretor: Jon M. Chu
Elenco: Daniel Radcliffe, Dave Franco, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg
Classe: Thriller, Comédia

Sinopse:

Os quatro cavaleiros ressurgem e são recrutados à força por um gênio da tecnologia para realizar seu assalto mais impossível.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

