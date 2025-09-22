SBT mira em Milene Pavorô e assistente de Ratinho ganha programa na emissora
Clique aqui e escute a matéria
Milene Pavorô, atual assistente de palco de Ratinho, vai ganhar um programa no SBT. A novidade foi contada por ela mesma, durante participação no último domingo (21), no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel.
“Vai ser algo bem legal, muito a minha cara, que começa em janeiro. Já começamos a trabalhar nela”, comentou Milene. Além dela, tem a presença do renomado chef de cozinha Carlos Bertolazzi. Internamente, a atração ganhou o nome de “Namoro na Cozinha”.
É a primeira grande oportunidade da assistente de Ratinho no SBT. Ela, que já trabalha com o apresentador veterano desde 2010, teve seu último destaque quando apresentou o quadro Rolê da Pavorô, na atração dele.
Milene Pavorô tem 2 milhões de seguidores em seu perfil em uma badalada rede social. Ela também é apresentadora da Massa FM.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br