Filho de Gugu revela plano ambicioso para construir carreira na TV
João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, confessou que voltou a morar no Brasil e já está, aos poucos, planejando seu futuro na TV. Ele concedeu entrevista ao Domingo Espetacular, na Record.
“Eu quero construir o meu próprio legado, meu próprio dinheiro, ter a minha própria carreira. Mas eu tenho esse desejo de fazer as coisas vindo de mim”, disse para Carolina Ferraz, que conduziu a entrevista.
O filho de Gugu também deixou claro que está seguindo os ensinamentos do pai. “Hoje, eu sou uma pessoa responsável, amorosa e humilde. Eu acho que eu consegui manter os ensinamentos dele aqui no meu coração”, confessou.
João Liberato tem certeza de que o seu pai ficaria orgulhoso por decidir trilhar uma carreira na TV. “Eu acho que meu pai sabia que eu gostava de estar na frente das câmeras. Meu pai ficará orgulhoso da pessoa que estou me tornando”, disse.