Record volta a exibir novela turca para atrapalhar nova trama da Globo
Clique aqui e escute a matéria
Depois do sucesso de Força de Mulher, que atrapalhou um pouco o remake de Vale Tudo, na Globo, a Record voltará a exibir uma novela turca. A informação é do site Alta Definição.
A escolhida agora é a novela Mãe, que será exibida dia 13 de outubro, depois do Jornal da Record. Esperta, a Record escolheu a trama justamente para ser exibida na última semana de Vale Tudo e atrapalhar o lançamento de Três Graças, que marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre da Globo.
A novela turca Mãe não é nada desconhecida do público. Ela bombou na plataforma de streaming da Globoplay, em 2023. No ano seguinte, foi exibida no canal fechado GNT.
Segundo a coluna Outro Canal, do site F5, até o SBT mostrou interesse em Mãe. Contudo, a emissora de Silvio Santos não se mostrou disposta a pagar o valor solicitado por produtores turcos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br