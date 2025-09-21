fechar
Observatório da Tv | Notícia

Nova favorita? Globo fica em êxtase com Tati Machado no Mais Você

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/09/2025 às 15:56
Nova favorita? Globo fica em êxtase com Tati Machado no Mais Você
Nova favorita? Globo fica em êxtase com Tati Machado no Mais Você - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está com sorriso largo com o desempenho de Tati Machado no comando do Mais Você, nas férias de Ana Maria Braga. Tudo está funcionando até melhor que o esperado para a emissora.

Segundo o Notícias da TV, a dupla Tati Machado e Gil do Vigor foi aprovada internamente na emissora, vide que o mercado publicitário anda empolgado com eles, mesmo com a ausência de Ana Maria Braga. Eles mostraram que têm um forte apelo popular e a química deles solta aos olhos.

Além disso, tem o sucesso que a dupla tem feito nas redes sociais, com bastante elogios pelo desempenho. Na audiência, a Globo não tem do que reclamar. Só na primeira semana à frente do Mais Você, Tati conseguiu manter a relevância do programa, obtendo uma média de 7,1 pontos na Grande São Paulo. Se comparar Tati e Gil com a antiga dupla que substituía Ana, Thalita Morete e Fabrício Battaglini, a diferença é gritante. Quando substituíram a apresentadora veterana, a antiga dupla acumulou uma média de 6,6 pontos.

Nos bastidores, Tati Machado acaba sendo o principal nome para substituir outras vezes Ana Maria Braga quando se ausentar.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A chave da alma: 3 signos que desbloqueiam seu verdadeiro propósito
SIGNOS

A chave da alma: 3 signos que desbloqueiam seu verdadeiro propósito
Jogada de sorte faz 2 signos resolverem dívidas de longa data
Signo

Jogada de sorte faz 2 signos resolverem dívidas de longa data

Compartilhe

Tags