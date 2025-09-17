Prime Video renova Mentirosos para 2ª temporada
O Prime Video anunciou oficialmente a renovação de Mentirosos para sua segunda temporada. A série, baseada no best-seller de E. Lockhart, ainda não tem data de estreia definida para os novos episódios.
“Fazer a série com uma equipe incrível foi gratificante”, afirmam Julie Plec e Carina Adly Mackenzie. “O retorno e carinho dos fãs foi especial. Estamos ansiosos para revelar todos os segredos que Beechwood esconde.” E. Lockhart complementa que a nova temporada trará tudo o que os leitores esperam, além de surpresas inéditas.
Laura Lancaster, Head de Co-produção e Séries do Amazon MGM Studios, reforça: “Não temos dúvidas em querer mergulhar no universo criado por E. Lockhart nesta segunda temporada. Julie Plec e Carina Adly deram vida ao livro de forma incrível, e mal podemos esperar pelos próximos desdobramentos.”
Mentirosos acompanha Cadence Sinclair Eastman e seus amigos, apelidados de mentirosos, durante o verão na ilha de seu avô na Nova Inglaterra. Entre mistérios, segredos e um acidente que muda tudo, a vida de Cadence se transforma, enquanto todos ao seu redor parecem esconder algo.
O elenco atual inclui Emily Alyn Lind, Shubham Maheshwari, Joseph Zaga, Esther-Rose McGregor, David Morse, Caitlin FitzGerald, Candice King, Mamie Gummer e Rahul Kohli. Novos nomes devem se juntar à produção em breve.
A primeira temporada completa de Mentirosos segue disponível no Prime Video.