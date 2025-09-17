Globo joga pesado e torce para arrecadar R$ 2 bilhões na Copa do Mundo de 2026
Sem perder tempo, a Globo já começou a vender a cota de patrocínio para a Copa do Mundo de 2026, que será no Canadá, México e também nos Estados Unidos. Segundo a coluna Outro Canal, do site F5, o objetivo da emissora carioca é faturar algo em torno de R$ 1,9 bilhão com patrocínio e anúncios.
A Globo não vai exibir os 104 jogos do mundial. O acordo é que a emissora exiba apenas 54 jogos no SportTV e na TV aberta. Não é apenas a emissora carioca que vai exibir o evento esportivo. O SBT já anunciou que vai exibir os jogos com narração de Galvão Bueno, além da CazéTV que vai mostrar todas as partidas.
Cada cota de patrocínio vendida pela Globo, foram seis no total, gira no valor de R$ 235,4 milhões, para exibições na TV aberta. Em relação ao seu canal fechado esportivo, SporTV, a emissora também disponibilizou seis cotas, mas com um valor menor, R$ 51,8 milhões cada.
Para atrair os anunciantes, a Globo vai “paparicar” eles logo cedo. Já em dezembro, a emissora já vai expor as marcas durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Na grade da emissora, Jornal Nacional, Jornal da Globo e Fantástico vão exibir projetos especiais.
