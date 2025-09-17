Casos de Família tira SBT do limbo em novo horário
A mudança do Casos de Família, programa comandado por Christina Rocha, para as tardes do SBT funcionou. A atração, que acumula barracos, tem feito sucesso no PNT (Painel Nacional de Televisão) e na Grande São Paulo, mercado relevante em medição de audiência.
Segundo dados compartilhados pelo Notícia da TV, o programa polêmico da emissora de Silvio Santos registrou um aumento de 19%, se comparado há quatro semanas anteriores. O sucesso é tanto no PNT, que mede a audiência de grandes capitais, como na Grande São Paulo.
Um dado curioso é que o Casos de Família costuma atrair muita audiência nas segundas-feiras na Grande São Paulo, enquanto nas sextas o resultado cai melhor ao nível nacional com o PNT, que mede as 15 principais regiões metropolitanas.
Em recente entrevista para o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, Christina Rocha confessou que não esperava retornar ao SBT. Ela havia deixado a emissora após o Tá na Hora cair em seu colo.
“Achei que não fosse voltar mais. Para mim, tinha sido uma fase. Foi um programa no qual me dediquei muito. Já estava fazendo outras coisas. Quando o SBT me convidou para fazer umas reuniões, me falaram que queriam voltar. E estou aqui. É um programa muito forte. Quando você me vê, pode ter certeza que não é demagogia. Adoro esse programa, mas é cansativo“, desabafou.
